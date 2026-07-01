Mit motorisiertem Surfbrett Vollgas übers Wasser

Was einst als reiner Freizeitspaß begann, hat sich für die beiden begeisterten Jetsurfer zu einer echten sportlichen Leidenschaft entwickelt. Jetsurfen (Motosurf), eine Mischung aus Surfen und motorisiertem Wassersport, begeistert durch Geschwindigkeit, Technik und jede Menge Action. Dabei steht nicht nur der Nervenkitzel im Vordergrund. Die Sportart ist überraschend vielseitig und eignet sich für nahezu jedes Alter – vom Anfänger bis zum ambitionierten Athleten.