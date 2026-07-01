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Rasanter Trendsport

Mit motorisiertem Surfbrett Vollgas übers Wasser

Bewegung & Körperkraft
01.07.2026 16:00
Roman und Leo Lichal-Kratochvil (re) aus Niederösterreich bestreiten erfolgreich Wettkämpfe in ...
Roman und Leo Lichal-Kratochvil (re) aus Niederösterreich bestreiten erfolgreich Wettkämpfe in der jungen Trendsportart Jetsurfen.(Bild: Krone-Collage/Werner Burian, B-Sportive Tina Burian E.U.)
Porträt von Philipp Jelinek
Von Philipp Jelinek

Das erfolgreiche Vater-Sohn-Duo Roman und Leo Lichal-Kratochvil aus Niederösterreich zeigt eindrucksvoll, wie schnell aus einem Hobby ein ambitionierter Wettkampfsport werden kann. Und das in einer der wohl aufregendsten jungen Trendsportarten überhaupt – dem Jetsurfen.

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Was einst als reiner Freizeitspaß begann, hat sich für die beiden begeisterten Jetsurfer zu einer echten sportlichen Leidenschaft entwickelt.  Jetsurfen (Motosurf), eine Mischung aus Surfen und motorisiertem Wassersport, begeistert durch Geschwindigkeit, Technik und jede Menge Action. Dabei steht nicht nur der Nervenkitzel im Vordergrund. Die Sportart ist überraschend vielseitig und eignet sich für nahezu jedes Alter – vom Anfänger bis zum ambitionierten Athleten.

Körpergefühl und Gleichgewicht gefragt
Auch Roman und Leo haben ihre ersten Erfahrungen ganz entspannt gesammelt. „Am Anfang ging es nur um Spaß am Wasser“, erzählen sie. Doch schon bald entwickelte sich mehr daraus: Training, Technik und schließlich die Teilnahme an internationalen Rennen.

Mit 13 Jahren schon Top-Leistungen 
Heute treten Vater und Sohn gemeinsam im Jetsurf-Weltcup an – mit beachtlichem Erfolg. Zuletzt sorgten sie beim Rennen in Cesme-Sifne in der Türkei für Aufmerksamkeit. Besonders Leo beeindruckte: Als einer der jüngsten Teilnehmer in der Juniorenklasse sicherte er sich den hervorragenden dritten Platz. 

Trainiert wird hauptsächlich in der Speed World Pachfurt (NÖ), die sich mittlerweile zu einem wichtigen Treffpunkt für Jetsurf-Begeisterte entwickelt hat. Dort finden nicht nur Trainings statt. Auch regelmäßig angebotene Testtage ermöglichen es Interessierten, selbst in die Sportart hineinzuschnuppern.

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Und genau das macht Jetsurfen so besonders: Mit etwas Körpergefühl und Gleichgewichtssinn lässt sich der Einstieg vergleichsweise schnell meistern. Bereits nach kurzer Zeit sind erste Erfolge spürbar – ein motivierender Faktor für Groß und Klein.

Jetsurfen ist damit weit mehr als nur ein Trend. Es ist eine Sportart, die Generationen verbindet, Adrenalin liefert und gleichzeitig für gemeinsame Erlebnisse sorgt. Für die Niederösterreicher Roman und Leo Lichal-Kratochvil steht fest: Die Reise hat gerade erst begonnen.

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