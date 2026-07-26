Österreich schwitzt sich dem August entgegen

Die große Hitzewelle, vor der Meteorologen bereits gewarnt haben, kommt schon immer näher. In der kommenden Woche steigen die Temperaturen kräftig an. Vor allem im Osten Österreichs dürfte das Thermometer ordentlich nach oben klettern: Bis zu 38 Grad sind laut Geosphere Austira möglich.
Die Hundstage machen ihrem Namen damit alle Ehre. Während sich das Wetter zu Wochenbeginn noch etwas wechselhaft zeigt, dreht der Sommer ab Mittwoch immer stärker auf. Spätestens am Donnerstag und Freitag wird es dann richtig heiß.
Der Montag beginnt zunächst mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Vor allem entlang der Alpennordseite ziehen Regenschauer durch, vereinzelt kann es auch gewittern. Im Süden und Südosten scheint zunächst länger die Sonne, ehe auch dort Wolken und einzelne Schauer aufziehen.
Am Dienstag übernimmt dann wieder die Sonne das Kommando. Vielerorts bleibt der Himmel sogar wolkenlos. Mit bis zu 32 Grad wird es bereits deutlich wärmer.
Dann nimmt die Hitze richtig Fahrt auf. Am Mittwoch strahlt die Sonne in weiten Teilen des Landes von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Lediglich im westlichen und südwestlichen Bergland können sich im Tagesverlauf Quellwolken bilden. Einzelne Schauer oder Gewitter sind dort möglich. Ansonsten heißt es: schwitzen! Die Temperaturen erreichen bereits bis zu 37 Grad.
Am Donnerstag sorgt subtropische Warmluft aus dem Südwesten Europas für hochsommerliche Temperaturen. Nach einer bereits warmen Nacht mit 15 bis 21 Grad steigt das Thermometer tagsüber auf 29 bis 38 Grad.
Und auch am Freitag bleibt die Hitze fest im Griff. Heiße Luftmassen aus dem westlichen Mittelmeerraum strömen nach Österreich. In den meisten Landesteilen scheint die Sonne von einem strahlend blauen Himmel. Nur über den Bergen sind einzelne Wärmegewitter möglich.
Die Frühtemperaturen liegen bereits zwischen 14 und 22 Grad. Tagsüber werden 30 bis 38 Grad erwartet. Am heißesten wird es voraussichtlich im östlichen Flachland.
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