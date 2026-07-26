Österreich schwitzt sich dem August entgegen

Dann nimmt die Hitze richtig Fahrt auf. Am Mittwoch strahlt die Sonne in weiten Teilen des Landes von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Lediglich im westlichen und südwestlichen Bergland können sich im Tagesverlauf Quellwolken bilden. Einzelne Schauer oder Gewitter sind dort möglich. Ansonsten heißt es: schwitzen! Die Temperaturen erreichen bereits bis zu 37 Grad.