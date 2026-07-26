LIVE ab 14 Uhr: Tagger kämpft um Sieg in Prag!

Nach ihrem gestrigen Erfolg gegen Barbora Krejčíková muss Tagger im Finale kurioserweise erneut gegen eine Wimbledon-Gewinnerin antreten. Während die Tschechin 2024 den Titel im „Erwachsenen-Bewerb“ bei den Damen für sich entscheiden konnte, war die Ukrainerin bereits 2019 bei den Juniorinnen erfolgreich. Freilich: Einen Grand-Slam-Titel kann auch Tagger ihr Eigen nennen, gewann sie doch 2025 die French Open im Juniorinnen-Bewerb …