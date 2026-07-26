Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold ist Vater geworden

„Nicht in Worte zu fassen“

In seiner zusätzlichen Story schrieb Mangold zur Geburt seines Kindes: „Diesen Augenblick werde ich niemals vergessen und zu wissen, dass damit einer meiner größten Lebensträume Wirklichkeit geworden ist und ich jetzt Papa bin, ist ein Gefühl, das ich kaum in Worte fassen kann.“