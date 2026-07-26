Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold ist Vater geworden

Der ehemalige RTL-„Bachelor“ und Basketballspieler Andrej Mangold (39) und seine Frau Annika Jung sind erstmals Eltern geworden.
In der Caption unter dem Instagram-Post, der unter anderem die Hände der beiden und die ihres Sohnes zeigt, schrieben sie: „Plötzlich ergibt alles Sinn. Jeder Weg. Jeder Umweg. Jeder Moment. Denn am Ende hat alles zu dir geführt.“
„Nicht in Worte zu fassen“
In seiner zusätzlichen Story schrieb Mangold zur Geburt seines Kindes: „Diesen Augenblick werde ich niemals vergessen und zu wissen, dass damit einer meiner größten Lebensträume Wirklichkeit geworden ist und ich jetzt Papa bin, ist ein Gefühl, das ich kaum in Worte fassen kann.“
Jung und Mangold sind Berichten zufolge seit vier Jahren ein Paar. Im Jänner 2026 machte er ihr demnach einen Heiratsantrag. Die Trauung fand im Mai statt.
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