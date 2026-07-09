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Energie auf dem Wasser

Drachenboot: Sport mit Tradition und Teamgeist

Bewegung & Körperkraft
09.07.2026 10:00
Philipp Jelinek im Drachenboot: Rudern im Takt.
Philipp Jelinek im Drachenboot: Rudern im Takt.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Philipp Jelinek
Von Philipp Jelinek

Wenn Paddel gleichzeitig ins Wasser eintauchen, Trommelschläge den Rhythmus vorgeben und ein ganzes Team im Gleichklang arbeitet, dann ist Drachenboot mehr als nur ein Sport – es ist pure Energie auf dem Wasser. Probieren Sie es aus – das Erlebnis ist einmalig!

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Seinen Ursprung hat der Drachenbootsport in China, wo er seit über 2000 Jahren Teil der Kultur ist. Ursprünglich zu Ehren des Dichters Qu Yuan entstanden, hat sich diese Bewegungsform längst zu einer modernen, internationalen Wettkampfsportart entwickelt.

Im Takt der Trommel
In einem rund zwölf Meter langen Boot sitzen bis zu 20 Paddlerinnen und Paddler nebeneinander. Vorne gibt der Trommler den Takt vor, hinten sorgt der Steuermann für die richtige Linie. Entscheidend ist nicht die Kraft des Einzelnen, sondern das perfekte Zusammenspiel – nur wenn alle im gleichen Rhythmus paddeln, entsteht echte Geschwindigkeit.

Gemeinsam ans Ziel im Drachenboot.
Gemeinsam ans Ziel im Drachenboot.(Bild: Eva Manhart)

Und die hat es in sich: Drachenboote erreichen bis zu 15 km/h – allein durch Muskelkraft, Technik und Teamarbeit. Was diesen Sport besonders macht, ist seine Offenheit: Drachenboot ist für alle geeignet – von jung bis jung geblieben.

Wirklich jeder kann mitmachen
Vorerfahrung braucht es kaum, entscheidend sind Freude an Bewegung und Teamgeist. Genau hier setzt auch „Philipp bewegt“ an: Menschen gemeinsam in Bewegung bringen, Barrieren abbauen und zeigen, wie viel Kraft in Gemeinschaft steckt.

Bei der kommenden Weltmeisterschaft in Brandenburg an der Havel wird auch ein Team aus Wien am Start stehen: Der Drachenbootverein PSV Wien. Mit Leidenschaft, Disziplin und Teamspirit werden sie Österreich auf internationaler Bühne vertreten.

Mit der Trommel den Takt angeben.
Mit der Trommel den Takt angeben.(Bild: Eva Manhart)

Drachenboot ist damit weit mehr als ein Sport! Ich kann euch nur sagen, es ist ein Erlebnis, einfach cool – im Takt der Trommel und im Rhythmus mit einem gemeinsamen Ziel zu paddeln.

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