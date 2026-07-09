Drachenboot: Sport mit Tradition und Teamgeist

Im Takt der Trommel

In einem rund zwölf Meter langen Boot sitzen bis zu 20 Paddlerinnen und Paddler nebeneinander. Vorne gibt der Trommler den Takt vor, hinten sorgt der Steuermann für die richtige Linie. Entscheidend ist nicht die Kraft des Einzelnen, sondern das perfekte Zusammenspiel – nur wenn alle im gleichen Rhythmus paddeln, entsteht echte Geschwindigkeit.