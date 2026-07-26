Flammenhölle in Europa greift weiter um sich

In Frankreich mussten wegen der schweren Waldbrände rund 197.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Besonders betroffen war der Südwesten mit den Départements Gironde und Landes. Allein in Gironde zerstörten die Flammen eine Fläche, die etwa viermal so groß wie Paris ist. Ein Großfeuer rückt auch an Bordeaux heran. Eine Evakuierung der Millionenmetropole steht nach Angaben der Stadtverwaltung derzeit nicht bevor. Landesweit waren mehrere Brände weiterhin nicht unter Kontrolle.