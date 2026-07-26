CSD-Horror: Amsterdam rüstet bei „World Pride“ auf

Zur Stunde fahndet die Polizei weiter mit Hochdruck nach dem 21-Jährigen, der den Behörden bereits als islamistischer Gefährder amtsbekannt war – wir berichteten. Besonders grotesk: Ballout hätte am Wochenende zu einem Deradikalisierungs-Kurs gehen sollen. Nun kristallisiert sich mehr und mehr heraus, dass sich der in Deutschland geborene Mann, dessen Familien aus dem Libanon stammt, viel mehr radikalisiert hatte und ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat war.