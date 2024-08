Warum sich der Hass gerade jetzt Bahn bricht

Der „konkrete Verdacht einer Gefährdung“ hatte am Mittwochvormittag zur Festnahme eines 19-Jährigen im niederösterreichischen Ternitz geführt. Wenig später wurde die Festnahme einer zweiten Person im Zusammenhang mit dem Attentatsplan in Wien bekannt. Beide Inhaftierten hätten sich im Netz radikalisiert, so die Polizei. Ihre Wahnsinnstat organisierten die beiden über eine verschlüsselte Messenger-Kommunikation. Kein Einzelfall.