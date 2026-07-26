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Die Alten sind zurück

Retro-Welle aus Angst vor Elektroautos und China

Motor
26.07.2026 14:00
Die alten Modelle dienen den neuen als Vorbild, auch bei der „Neuen Klasse“ von BMW.
Die alten Modelle dienen den neuen als Vorbild, auch bei der „Neuen Klasse“ von BMW.(Bild: BMW)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Von BMW über Citroën bis Renault – Europas Autohersteller surfen auf einer neuen Retro-Welle. Dahinter steckt nicht nur Nostalgie, sondern auch die Angst vor der Elektromobilität und China.

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Weite Hosen, Doppelreiher-Anzüge oder Kompaktkameras. Es gibt Trends, die kommen schneller wieder, als man es wahrhaben möchte. Dieser Versuchung kann sich auch die Autoindustrie nicht entziehen und tritt eine Retro-Welle los. Und das nicht zum ersten Mal.

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