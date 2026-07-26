Beliebter See wegen Sprengstoff-Fund gesperrt

Explosiver Grund für Sperre

Der Grund dafür ist explosiv: Am Sonntagmorgen war am Seeboden Sprengstoff gefunden worden. „In der Früh war nur ein gewisser Bereich gesperrt, wo die ersten Sprengmittel aufgetaucht sind. Dann wurde aber auch auf der anderen Uferseite noch etwas entdeckt“, berichtet Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ). Zu Mittag wurde seitens der Bezirkshauptmannschaft der gesamte Uferbereich samt dem Rundweg gesperrt, während ein Sondereinsatzkommando der Bundespolizei den Seegrund absucht.