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„Krone“-Schulratgeber

Große Chance, Erholung und Bildung zu verbinden

Tirol
26.07.2026 13:00
Die erste Ferienhälfte gehört der Entspannung. Gut so! Danach kann mit lockerem Lernen viel fürs ...
Die erste Ferienhälfte gehört der Entspannung. Gut so! Danach kann mit lockerem Lernen viel fürs nächste Schuljahr getan werden.(Bild: Krone-Collage/Johanna Birbaumer, Attila Molnar)
Porträt von Manfred Jordan
Von Manfred Jordan

Die Sommerferien sind zum Entspannen da. Doch sie bieten auch eine gute Gelegenheit, ohne Druck Wissenslücken zu schließen. Krone“-Schulratgeber Manfred Jordan erklärt, welche Vorteile dies jetzt bringt.

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Neun Wochen Sommerferien erscheinen vielen Erwachsenen zu lang. Für Schülerinnen und Schüler bieten sie jedoch eine besondere Chance: ausreichend Zeit zur Erholung und gleichzeitig die Möglichkeit, Wissenslücken ohne Leistungsdruck zu schließen. Tatsächlich nutzen immer mehr Jugendliche die langen Ferien nicht nur zum verdienten Abschalten, sondern auch, um sich gezielt auf das kommende Schuljahr vorzubereiten.

Schwierige Stoffe ohne Druck wiederholen
Der große Vorteil liegt auf der Hand: Es gibt keine Schularbeiten, Tests, Prüfungen oder Hausübungen. Ohne Zeit- und Notendruck lassen sich schwierige Stoffgebiete in Ruhe wiederholen und wichtige Grundlagen festigen. Besonders empfehlenswert ist dies in sogenannten aufbauenden Fächern wie Mathematik, Fremdsprachen oder Spezialfächern. Wer hier Versäumtes nachholt oder Unsicherheiten beseitigt, schafft eine stabile Basis für den Unterricht im Herbst und startet deutlich selbstbewusster und mit mehr Sicherheit ins neue Schuljahr.

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Nach einem oft fordernden Schuljahr brauchen Jugendliche Zeit, um körperlich und mental Abstand vom Schulalltag zu gewinnen.

Manfred Jordan, „Krone“-Schulratgeber

In der zweiten Ferienhälfte ein sanfter Wiedereinstieg
Allerdings ist keine Eile geboten: Mit der Lernarbeit nicht bereits unmittelbar nach Schulschluss beginnen. Die erste Ferienhälfte sollte ganz im Zeichen der Erholung stehen. Nach einem oft fordernden Schuljahr brauchen Jugendliche Zeit, um körperlich und mental Abstand vom Schulalltag zu gewinnen. Ausschlafen, freie Tage ohne Verpflichtungen, viel Bewegung und Aktivitäten in der Natur helfen dabei, neue Kraft zu schöpfen. Wanderungen, Reisen, Sport oder auch Gartenarbeit vermitteln zudem wertvolle Erfahrungen und zeigen, dass Bildung weit über das Klassenzimmer hinausreicht.

Manfred Jordan war lange Zeit Schuldirektor. Er weiß, worauf es auch in den Ferien ankommt.
Manfred Jordan war lange Zeit Schuldirektor. Er weiß, worauf es auch in den Ferien ankommt.(Bild: Johanna Birbaumer)

Erst in der zweiten Ferienhälfte empfiehlt sich ein sanfter Wiedereinstieg. Ein realistischer Lernplan mit kleinen, gut überschaubaren Lernportionen ist wesentlich erfolgreicher als stundenlanges Pauken. Mehrere kurze und konzentrierte Lernphasen erzielen meist bessere Ergebnisse als wenige lange Einheiten. Ebenso wichtig sind regelmäßige Pausen sowie eine Anpassung an sommerliche Temperaturen. Anspruchsvollere Aufgaben gelingen am kühleren Vormittag meistens besser, einfachere Wiederholungen können auf den Nachmittag verlegt werden.

„Krone“-Schulratgeber

Fragen an „Krone“-Schulratgeber Manfred Jordan gerne per Mail an: schulratgeber-tirol@kronenzeitung.at

Wer die Sommerferien bewusst gestaltet und Erholung mit maßvoller Lernarbeit verbindet, profitiert davon doppelt: Die freie Zeit bleibt erholsam, gleichzeitig werden wichtige Grundlagen gefestigt. So wird aus den langen Ferien auch eine wertvolle Investition in einen gelungenen und erfolgreichen Schulstart im kommenden Herbst.

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