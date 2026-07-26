Große Chance, Erholung und Bildung zu verbinden

In der zweiten Ferienhälfte ein sanfter Wiedereinstieg

Allerdings ist keine Eile geboten: Mit der Lernarbeit nicht bereits unmittelbar nach Schulschluss beginnen. Die erste Ferienhälfte sollte ganz im Zeichen der Erholung stehen. Nach einem oft fordernden Schuljahr brauchen Jugendliche Zeit, um körperlich und mental Abstand vom Schulalltag zu gewinnen. Ausschlafen, freie Tage ohne Verpflichtungen, viel Bewegung und Aktivitäten in der Natur helfen dabei, neue Kraft zu schöpfen. Wanderungen, Reisen, Sport oder auch Gartenarbeit vermitteln zudem wertvolle Erfahrungen und zeigen, dass Bildung weit über das Klassenzimmer hinausreicht.