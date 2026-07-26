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Nach Cup-Doppelpack

Lob vom WAC-Coach: „Ein intelligenter Spieler!“

Fußball National
26.07.2026 09:57
WAC-Stürmer Marco Schabauer stellte per Kopf in Lauterach auf 2:0.
WAC-Stürmer Marco Schabauer stellte per Kopf in Lauterach auf 2:0.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Mit dem 5:1-Cupsieg in Lauterach feierte der WAC auch ein kleines Jubiläum – Trainer Thomas Silberberger gab seinen Jungs das Wochenende frei. Groß im Bild war neben Knipser Vrioni auch Youngster Schabauer, der ebenso einen Doppelpack schnürte. Und mittlerweile ein Thema für einen Startplatz beim Bundesliga-Start am Sonntag ist.

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Kleines Jubiläum für den WAC! Nach dem bitteren Erstrunden-Aus in Ebreichsdorf (0:1) im Juli 2016 gelang jetzt zehnmal in Folge der Aufstieg in die zweite Runde. Beim 5:1-Sieg beim Vorarlberger Drittligisten Lauterach hatte die Elf von Thomas Silberberger zwar Startprobleme, setzte sich aber am Ende am stumpfen Rasen doch klar durch.

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