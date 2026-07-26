Lob vom WAC-Coach: „Ein intelligenter Spieler!“

Kleines Jubiläum für den WAC! Nach dem bitteren Erstrunden-Aus in Ebreichsdorf (0:1) im Juli 2016 gelang jetzt zehnmal in Folge der Aufstieg in die zweite Runde. Beim 5:1-Sieg beim Vorarlberger Drittligisten Lauterach hatte die Elf von Thomas Silberberger zwar Startprobleme, setzte sich aber am Ende am stumpfen Rasen doch klar durch.