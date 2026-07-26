Festspiel-Aufmarsch für Demonstration genutzt

Bei ihrem Marsch durch die Stadt wurden sie kurz am Rathaus von der Polizei am Weitermarschieren gehindert, durften jedoch ihren Protest-Zug bald wieder fortsetzen. Der Grund, den Eröffnungs-Sonntag für ihr Begehr zu nutzen ist laut Eberhart leicht erklärt: „Da ist die Politik, da sind die Gäste der Gastronomie. Eine Nulllohnrunde nehmen wir nicht hin. Wir wollen die 3,6 Prozent Inflation abgegolten haben. Und wenn ich mir die Gastronomen rundherum so ansehe, dann geht es ihnen sehr gut. Wir verdienen mehr.“