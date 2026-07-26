Knall im Motorraum: Wohnmobil stand in Flammen

Erst krachte es im Motorraum, dann ging alles rasant. Ein 39-jähriger Deutscher fuhr am Samstag mit seinen beiden Kindern im Wohnmobil auf der A10 bei Zederhaus Richtung Salzburg. Plötzlich verlor das Fahrzeug an Leistung, dichter Rauch stieg auf. Der Vater schaffte es noch, am rechten Fahrbahnrand anzuhalten und mit den Kindern auszusteigen.