Nach Elektroschocker-Affäre droht nun das Aus

„Wir sind verzweifelt, bitte um Mithilfe!“ Den Pächtern droht nach dem Elektroschocker-Eklat im Freibad Frankenmarkt in Oberösterreich die Kündigung des Vertrags. Ein Aufruf in sozialen Kanälen, positive Rückmeldungen an die Gemeinde zu schicken, schlug Wellen.
Genau vier Wochen ist es her, dass ein Bademeister im Freibad Frankenmarkt die Nerven verlor. Der frisch Angestellte hatte einen Elektroschocker in die Luft abgefeuert, weil Badegäste sich weigerten, das kühle Nass zu verlassen. Der Mann wurde sofort entlassen. Die nächste Konsequenz betrifft die Pächter selbst: Der Gemeinderat sollte am Donnerstagabend entscheiden, ob Marina und Ambros R. als Pächter das Handtuch werfen müssen.
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