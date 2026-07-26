Nach Berlin-Anschlag: Fühlen Sie sich sicher?

Eine Frau ist tot, weitere Opfer des Angriffs auf den Christopher Street Day (CSD) in Berlin schweben in Lebensgefahr. Der Täter war den Behörden als islamistischer Gefährder bekannt, der Krieg im Iran und Libanon dürfte seinen Hass noch verstärkt haben. Unsere Frage des Tages vom 26.07.2026 lautet daher: „Nach Berlin-Anschlag: Fühlen Sie sich aktuell sicher?“
Wie kann die Sicherheit bei Großveranstaltungen wie dem CSD verbessert werden, ohne dass die offene, vielfältige und frei zugängliche Atmosphäre der Veranstaltung verloren geht? Welche Verantwortung tragen Politik, Veranstalter, Sicherheitsbehörden und Gesellschaft, um die Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen zu gewährleisten? Fühlen Sie sich aktuell noch sicher?
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