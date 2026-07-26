Laufen und Training dem weiblichen Zyklus anpassen

Basaltemperatur messen

Laut Sportmediziner Fritz sollte der Zyklus der Sportlerin über mehrere Monate beobachtet und aufgezeichnet werden, um den Verlauf und die Dauer des Zyklus als auch das subjektive Empfinden in den einzelnen Zyklusphasen zu dokumentieren. Eine Messung der Basaltemperatur in der Früh ist eine sinnvolle Ergänzung. Dabei wird die Körpertemperatur direkt nach dem Aufwachen ermittelt. Dafür gibt es spezielle Thermometer. Vor dem Eisprung ist die Temperatur niedriger und steigt dann an.