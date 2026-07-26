Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Menstruation und Sport

Laufen und Training dem weiblichen Zyklus anpassen

Bewegung & Körperkraft
26.07.2026 10:00
Frauen haben während des Monatszyklus unterschiedliche hormonelle Phasen. Wer seinen ...
Frauen haben während des Monatszyklus unterschiedliche hormonelle Phasen. Wer seinen persönlichen Rhythmus kennt, kann dies zu seinem Vorteil nützen.(Bild: Ivanko)
Porträt von Karin Podolak
Von Karin Podolak

Sich von „den Tagen“ bremsen lassen? Das muss nicht sein, denn sportliche Bewegung ist für viele Frauen ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags. Was im Spitzensport bereits umgesetzt wird, kann auch jede für sich nützen: zyklusbasiertes Training. Tipps von den Profis.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Frauen bleibt Jahrzehnte ihres Lebens nichts anderes übrig, als sich danach zu richten: Der weibliche Zyklus beeinflusst je nach Phase die Leistungsfähigkeit, die Stimmung, den Alltag und damit letztlich auch die Sportausübung. Dennoch wird wenig darüber gesprochen, die Frauen versuchen, sich so wenig wie möglich anmerken zu lassen und selbst die wissenschaftliche Datenlage ist dünn – wird das Thema sportliche Leistung auch im Freizeitbereich eher aus männlicher Sicht behandelt.

Leistungsfähiger in der ersten Zyklushälfte
In jüngster Zeit hat sich aber einiges auf diesem Sektor getan. Wie beim heurigen „Forum Sport&Medizin“ an der MedUni Wien, wo Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Johannes Ott, Universitätsklinik für Frauenheilkunde, in seinem Vortrag hervorstrich: „Beim zyklusbasierten Training wird das Training an die verschiedenen Phasen des Menstruationszyklus angepasst. In der ersten Zyklushälfte, der sogenannten Follikelphase, ist der Körper oft leistungsfähiger, regeneriert schneller und verträgt intensives Training besser.

Studien deuten darauf hin, dass in dieser Phase Krafttraining und Muskelaufbau besonders effektiv sein können. In der zweiten Zyklushälfte fühlen sich viele Frauen schneller erschöpft, weshalb dort ein etwas reduziertes oder angepasstes Training sinnvoll sein kann.“

Ein solch abgestimmtes Training ist natürlich nur möglich, wenn keine hormonelle Verhütung zum Einsatz kommt.

Ob im Kalender, in der App oder im Zuge eines Trainingsplans: Mehrere Monate lang Aufzeichnungen ...
Ob im Kalender, in der App oder im Zuge eines Trainingsplans: Mehrere Monate lang Aufzeichnungen machen und vergleichen.(Bild: Copyright (C) Andrey Popov)

Dr. med. univ. Robert Fritz von der Sportordination in Wien berichtet für den Österreichischen Frauenlauf über „Periode und Laufen“: Einige Sportlerinnen klagen über zyklusbedingte Beschwerden, andere Sportlerinnen verspüren diese Schwankungen schwächer. Die individuelle Variabilität im weiblichen Zyklus ist groß, sodass allgemeingültige Tipps nicht sinnvoll sind. Es gibt aber durchaus Richtlinien, die es Frauen ermöglichen, ihren persönlichen Rhythmus zu finden.

Basaltemperatur messen
Laut Sportmediziner Fritz sollte der Zyklus der Sportlerin über mehrere Monate beobachtet und aufgezeichnet werden, um den Verlauf und die Dauer des Zyklus als auch das subjektive Empfinden in den einzelnen Zyklusphasen zu dokumentieren. Eine Messung der Basaltemperatur in der Früh ist eine sinnvolle Ergänzung. Dabei wird die Körpertemperatur direkt nach dem Aufwachen ermittelt. Dafür gibt es spezielle Thermometer. Vor dem Eisprung ist die Temperatur niedriger und steigt dann an.

Die Zyklusphasen

DerMenstruationszyklus ist ein komplexer hormoneller Prozess, der in etwa vier Phasen unterteilt wird: Menstruationsphase (Blutung), Follikelphase (Reifung der Eibläschen), Ovulationsphase (Eisprung) und Lutealphase (Vorbereitung auf die nächste Menstruation). Jede dieser Phasen wird von unterschiedlichen Hormonen gesteuert, darunter Östrogen und Progesteron. Diese Hormone beeinflussen nicht nur den Fortpflanzungszyklus, sondern auch die körperliche Leistungsfähigkeit und die Verletzungsanfälligkeit von Frauen.

Worauf Sie achten sollten (Quelle: Asics Österreichischer Frauenlauf):

  • Während der Menstruationsphase und der frühen Follikelphase ist der Östrogenspiegel im Körper relativ niedrig. Frauen könnten in dieser Zeit eine geringere Muskelkraft, Ausdauer und einen geringeren Energielevel verspüren. Leichtere Aktivitäten wie Yoga, Stretching oder niedrig intensives aerobes Grundlagen-Ausdauertraining einplanen. Dies hilft, den Körper zu regenerieren, Schmerzen zu reduzieren und Verletzungsrisiken zu minimieren.
  • Steigt der Östrogenlevel in der späten Follikelphase an, kommt es zur Ovulationsphase (etwa in der Mitte des Menstruationszyklus). Dies kann sich positiv auf die sportliche Leistung auswirken, Muskelkraft und Ausdauer steigern. Es ist eine ideale Zeit für intensive Trainingseinheiten und Wettkämpfe.

  • Die darauffolgenden beiden Wochen sind von einem Anstieg des Progesteronspiegels geprägt. Dieses Hormon kann zu vermehrter Wassereinlagerung und Muskelermüdung führen. In der 2. Hälfte der Lutealphase (ca. um Tag 21) kommt es erneut zu einem Östrogenanstieg, der für intensiveres Training genutzt werden kann.

  • Wenige Tage vor dem Einsetzen der Menstruationsblutung haben die meisten Frauen eine Leistungsschwäche (Verletzungsrisiko steigt!). Das Training wieder auf moderatere Aktivitäten umstellen, Fokus auf Regeneration und Erholung legen.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bewegung & Körperkraft
26.07.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grillabende, Eis & Co.
Wenn der Sommer auf die Blutfette schlägt
Leben mit EO
„Alles doppelt und nur mehr schwarz-weiß gesehen“
Gicht
Alte Mythen und neue medizinische Erkenntnisse
Mehr als Funktionieren
Zurück zu mehr Freude und Energie im Alltag
Juckreiz und Müdigkeit
Diese Lebererkrankung könnte dahinterstecken
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
121.596 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Oberösterreich
Nach Elektroschocker-Affäre droht nun das Aus
103.962 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marina und Ambros R. wollen weiterhin Pächter des Erlebnisbades Frankenmarkt bleiben.
Deutschland
Anschlag in Berlin: Fahndung nach Abdul B. (21)
99.687 mal gelesen
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul B. (kleines Bild)
Deutschland
Anschlag in Berlin: Fahndung nach Abdul B. (21)
1509 mal kommentiert
Nach dem Anschlag auf der Berliner Pride sucht die Polizei nach Abdul B. (kleines Bild)
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
999 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
914 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)
Mehr Bewegung & Körperkraft
Menstruation und Sport
Laufen und Training dem weiblichen Zyklus anpassen
Neue Studie
Krebs: Wirkung der Therapie durch Sport verbessern
Energie auf dem Wasser
Drachenboot: Sport mit Tradition und Teamgeist
Rasanter Trendsport
Mit motorisiertem Surfbrett Vollgas übers Wasser
Krone Plus Logo
So halten Sie es fit
Wunderwerk Knie: Das Scharnier des Lebens

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf