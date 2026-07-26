Saft statt Alkohol: Heimischer Weinbau im Umbruch

Klimawandel, neue Schädlinge und ein verändertes Trinkverhalten setzen den steirischen Weinbau unter Druck. Experten rechnen damit, dass die Anbauflächen schrumpfen werden. Doch die Winzer reagieren: Mit neuen Sorten und hoher Qualität will die Branche ihre Zukunft sichern.
Früher lud ein guter Tropfen oft gleich zum Großeinkauf ein. „Hat einem Gast der Wein geschmeckt, sind ein oder zwei Kisten im Kofferraum gelandet. Heute sind es meistens nur ein oder zwei Flaschen“, erzählt Biowinzer Otto Knaus aus Sulztal an der Weinstraße. Der Südsteirer spürt den Wandel hautnah. „Die Menschen trinken deutlich weniger Alkohol. Das merken wir natürlich.“
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