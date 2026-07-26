„Immerhin sagt er schon Stange statt Pfosten“

Ich rufe dich zurück, wenn wir oben sind!“ Womit Max Senft (noch) nicht den Aufstieg in die deutsche Bundesliga meinte, sondern lediglich die Ankunft mit der Gondel auf der Wildkogelbahn im Herzen der Kitzbüheler Alpen. Wo der Wiener, der im Sommer von der SV Ried kam, das Trainingslager des Karlsruher SC leitete.