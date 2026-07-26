„Immerhin sagt er schon Stange statt Pfosten“

Der Wiener Max Senft wechselte im Sommer von der Trainerbank der SV Ried nach Karlsruhe. Mit dem schlafenden Riesen, der über 20.000 Mitglieder hat, trifft er am Sonntag in einem Test auf Inter Mailand – und versucht den Klub nebenbei auch sprachlich auf ein neues Niveau zu heben.
Ich rufe dich zurück, wenn wir oben sind!“ Womit Max Senft (noch) nicht den Aufstieg in die deutsche Bundesliga meinte, sondern lediglich die Ankunft mit der Gondel auf der Wildkogelbahn im Herzen der Kitzbüheler Alpen. Wo der Wiener, der im Sommer von der SV Ried kam, das Trainingslager des Karlsruher SC leitete.
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