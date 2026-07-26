Freilaufende Hunde als Rehkitzkiller

Die Riedflächen in Koblach sind ein wichtiges Rückzugsgebiet für Wildtiere. Was sie ebenfalls sind: ein beliebtes Naherholungsgebiet. Für Ärger sogen jetzt Hundehalter, die ihre Vierbeiner trotz ausdrücklichem Verbot von der Leine lassen. Mit fatalen Folgen: Die Hunde folgen nämlich ihrem natürlichen Jagdtrieb. Stoßen sie beispielsweise auf ein im Gras kauerndes Rehkitz, geht es diesem buchstäblich an die Gurgel. Auch seltene Bodenbrüter werden von den freilaufenden Hunden gestört, mit negativen Auswirkungen auf den Bruterfolg.