„Wer Inklusion will, findet einen Weg“

„Erst kürzlich wurde mir in einem Restaurant keine Speisekarte gegeben, allen meinen Freunden am Tisch aber schon“, erzählt Karin Stöckler, Landespräsidentin des ÖZIV Vorarlberg. Es sind Situationen, die Menschen mit Behinderung fast täglich erleben. „Verletzend und diskriminierend ist auch, wenn etwa mit der Begleitperson gesprochen wird, anstatt mit der Person mit Behinderung, wenn ein Rollstuhl ungebeten angeschoben oder eine sehbehinderte Person einfach an der Hand genommen wird.“ Oder wenn bei Veranstaltungen ausschließlich Stehtische zu finden und Behindertenparkplätze verstellt sind.