„Wer Inklusion will, findet einen Weg“

Der Juli ist der „Disability Pride Month“- er macht auf die Rechte und die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung aufmerksam. Die Vorarlberger ÖZIV-Landespräsidentin Karin Stöckler fordert mehr Mut zur Inklusion – vor allem am Arbeitsmarkt.
„Erst kürzlich wurde mir in einem Restaurant keine Speisekarte gegeben, allen meinen Freunden am Tisch aber schon“, erzählt Karin Stöckler, Landespräsidentin des ÖZIV Vorarlberg. Es sind Situationen, die Menschen mit Behinderung fast täglich erleben. „Verletzend und diskriminierend ist auch, wenn etwa mit der Begleitperson gesprochen wird, anstatt mit der Person mit Behinderung, wenn ein Rollstuhl ungebeten angeschoben oder eine sehbehinderte Person einfach an der Hand genommen wird.“ Oder wenn bei Veranstaltungen ausschließlich Stehtische zu finden und Behindertenparkplätze verstellt sind.
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