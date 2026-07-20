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„Meinem Bruder gesagt, dass sie mich töten würden“

Digital
20.07.2026 05:00
Die Influencerin Nur El-Huda feierte vor wenigen Tagen ihren 26. Geburtstag. Sie möchte ...
Die Influencerin Nur El-Huda feierte vor wenigen Tagen ihren 26. Geburtstag. Sie möchte unbedingt Geschichte studieren.(Bild: Nur El-Huda)
Porträt von Stefan Kaltenbrunner
Von Stefan Kaltenbrunner

Nur El-Huda ist 26 und eine erfolgreiche muslimische Influencerin auf TikTok und Instagram. Ihre Themen sind harte Kost. Sie kämpft für Frauenrechte und gegen religiösen männlichen Extremismus, unter anderem mit Botschaften wie „Die größte Lüge im Islam ist, dass man Frauen schlagen darf“ oder „Hört auf, eure Männer wie Gott zu behandeln!“ Seit sie ihr Kopftuch abgelegt hat, erhält sie Morddrohungen. Im „Krone“-Interview sagt sie, warum sie sich nicht einschüchtern lässt.

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Mit mehr als 100.000 Followern auf TikTok und Instagram zählt die gebürtige Deutsche mit libanesischen Wurzeln zu den reichweitenstärksten muslimischen Influencerinnen. In ihren Videos thematisiert sie den Koran, Frauenrechte und den Missbrauch der Religion durch patriarchale Strukturen. Mit ihren Beiträgen ermutigt sie vor allem junge Musliminnen, sich gegen radikale Prediger und deren frauenfeindliche Ideologie zu wehren.

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