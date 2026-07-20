„Meinem Bruder gesagt, dass sie mich töten würden“

Nur El-Huda ist 26 und eine erfolgreiche muslimische Influencerin auf TikTok und Instagram. Ihre Themen sind harte Kost. Sie kämpft für Frauenrechte und gegen religiösen männlichen Extremismus, unter anderem mit Botschaften wie „Die größte Lüge im Islam ist, dass man Frauen schlagen darf“ oder „Hört auf, eure Männer wie Gott zu behandeln!“ Seit sie ihr Kopftuch abgelegt hat, erhält sie Morddrohungen. Im „Krone“-Interview sagt sie, warum sie sich nicht einschüchtern lässt.