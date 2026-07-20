Um diese Golduhr müssen sich Käufer erst bewerben

Insgesamt sind 1969 Uhren des Modells „Mission to the Moon 1969“ von Swatch erhältlich. Die Edition hat ihren Namen der Mondlandung der Apollo 11 am 21. Juli 1969 zu verdanken. Das Ziffernblatt, der Zeiger, die Krone und der Drücker sind aus 18-karätigem OMEGA Moonshine Gold gefertigt. Zusammen wiegen die Bestandteile aus Gold elf Gramm - und sind laut aktuellem Kurs alleine schon mehrere hundert Euro wert.

Das Gold, das für die Uhren verwendet wurde, stammt ebenfalls aus der Zeit der Mondlandung. Es sei aus alten Ersatzteilen gewonnen und in der firmeneigenen Gießerei eingeschmolzen worden, teilte Swatch in einer Aussendung mit. Außerdem hat der Batteriedeckel ein Mondmotiv und eine Beschichtung, auf der das Datum der Mondlandung sowie ein Fußabdruck zu sehen sind.



So sieht das Modell von hinten aus: