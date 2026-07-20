Um diese Golduhr müssen sich Käufer erst bewerben

Beim einem Schweizer Uhrenkonzern läuft derzeit eine ungewöhnliche Aktion. Wer eine limitierte Golduhr haben möchte, muss dafür eigens einen elektronischen Antrag ausfüllen und 32 Fragen beantworten. Dafür winkt ein edles Sammelstück.
Insgesamt sind 1969 Uhren des Modells „Mission to the Moon 1969“ von Swatch erhältlich. Die Edition hat ihren Namen der Mondlandung der Apollo 11 am 21. Juli 1969 zu verdanken. Das Ziffernblatt, der Zeiger, die Krone und der Drücker sind aus 18-karätigem OMEGA Moonshine Gold gefertigt. Zusammen wiegen die Bestandteile aus Gold elf Gramm - und sind laut aktuellem Kurs alleine schon mehrere hundert Euro wert.
Das Gold, das für die Uhren verwendet wurde, stammt ebenfalls aus der Zeit der Mondlandung. Es sei aus alten Ersatzteilen gewonnen und in der firmeneigenen Gießerei eingeschmolzen worden, teilte Swatch in einer Aussendung mit. Außerdem hat der Batteriedeckel ein Mondmotiv und eine Beschichtung, auf der das Datum der Mondlandung sowie ein Fußabdruck zu sehen sind.
So sieht das Modell von hinten aus:
Im Jahr 1969 kosteten elf Gramm 18-karätiges Gold noch umgerechnet rund zehn Euro. Heute ist die „Mission to the Moon 1969“ um umgerechnet 600 Euro erhältlich. Allerdings ist die Stückzahl wie bereits erwähnt begrenzt. Wer eine Uhr haben möchte, muss die sogenannte Electronic Swatch Timepiece Application (ESTA) auf der Website des Konzerns ausfüllen und einreichen – und zwar bis spätestens Dienstagnacht, 21. Juli, um 23.59 Uhr (MESZ). „Diese umfasst 32 Fragen, ähnlich wie beim ESTA-Antrag, den viele Reisende für die Einreise in die USA ausfüllen müssen“, teilte der Schweizer Konzern mit.
„Gewinner“ werden kontaktiert
Wer ausgewählt werde, die Uhr zu kaufen, erhalte dann weitere Anweisungen dazu. Die Modelle seien in den Swatch-Shops abzuholen, hieß es weiter. „Manche Momente sind so außergewöhnlich, dass sie auch Generationen später noch nicht in Vergessenheit geraten sind“, sagte das Unternehmen zu der Idee, mit einer Uhr an die Mondlandung zu erinnern. Apollo 11 war die fünfte bemannte Raumfahrtmission und der erste bemannte Raumflug mit einer Mondlandung der Welt. Teil waren die drei Astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins. Armstrong wurde als der erste Mensch bekannt, der den Mond betrat. Die Mondlandung sorgte damals für viel Begeisterung: Ungefähr 600 Millionen Menschen verfolgten die Fernsehübertragung weltweit.
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