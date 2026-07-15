Influencerin packt aus

Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?

Nachrichten
15.07.2026 18:00
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Likes und Follower? Alles käuflich! Auf Social Media ist längst nicht alles so echt, wie es scheint. Lisa Sophie Thoma war als Content-Creator auf Youtube jahrelang aktiv und kennt sich im Geschäft aus. Sie erklärt im Brennpunkt-Medien-Talk mit Jana Pasching, wie einfach man heute Reichweite, Kommentare und sogar ganze Profile manipulieren kann. Von Fake-Followern über Bots bis hin zu täuschend echten Deepfakes: Die digitale Welt verändert sich rasant. Warum wir Inhalte immer öfter hinterfragen müssen und welche Gefahren dahinterstecken, sehen Sie im Video.

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