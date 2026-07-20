EU verhängt Millionenstrafe gegen AliExpress

Diese hätte das Unternehmen wochenlang nicht von der Plattform genommen, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Zudem habe die Firma nicht genug getan, um die Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU vor solchen Produkten zu schützen. Die Händlerinnen und Händler, die von AliExpress eigentlich für den Verkauf der illegalen Produkte bestraft werden sollten, kamen zum Teil davon. Sie hätten ihr Geschäft oft weiter betreiben können, heißt es in einer Mitteilung.