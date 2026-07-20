Chip-Spionage: Taiwan klagt Ex-Manager von TSMC an

Geheime Dokumente, der Verdacht auf Spionage und eine Verbindung nach China: In Taiwan muss sich ein ehemaliger TSMC-Manager vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, hochsensible Geschäftsgeheimnisse entwendet und damit nationale Schlüsseltechnologien gefährdet zu haben.
Aufgrund des Verdachts auf Industriespionage für China hat die taiwanische Staatsanwaltschaft einen ehemaligen Manager des Chipherstellers TSMC angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, Geschäftsgeheimnisse entwendet zu haben, um diese in China zu nutzen. Diese waren als nationale Kerntechnologien eingestuft.
Laut einer Mitteilung der Behörde vom Montag lautet die Anklage auf Verstöße gegen das Nationale Sicherheitsgesetz sowie das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren.
Der Beschuldigte soll den Ermittlungen zufolge zwischen 2023 und 2024 gemeinsam mit einem Komplizen aus Hongkong die Gründung eines Unternehmens zur Halbleiteranalyse in China vorbereitet haben. In diesem Zusammenhang soll er 21 Dokumente mit technischen Informationen von TSMC kopiert haben. TSMC ist der weltweit größte Auftragsfertiger von Halbleitern und beliefert unter anderem Apple und Nvidia.
Diebstahl selbst aufgedeckt
TSMC habe den Diebstahl im Zuge einer internen Untersuchung selbst aufgedeckt und konnte sämtliche kopierten Unterlagen zurückerlangen, wie die Ermittler erklärten. Der mutmaßliche Komplize aus Hongkong ist mittlerweile verstorben. Das Unternehmen wollte den Fall nicht kommentieren.
Den Behörden zufolge handelt es sich um die erste Anklage dieser Art, weshalb dieser Fall besonders brisant ist. Sie erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Sorgen in Taiwan, dass die Volksrepublik China Experten aus der Halbleiterbranche abwerben und an fortschrittliche Chip-Technologie zu gelangen. Die Regierung in Taipeh hat deshalb die Schutzmaßnahmen für ihre Schlüsseltechnologien verschärft.
Die kommunistische Führung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil Chinas und droht mit einer militärischen Einnahme der Insel. Die USA haben Taiwan Unterstützung bei seiner Selbstverteidigung zugesagt.
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