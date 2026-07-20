Chip-Spionage: Taiwan klagt Ex-Manager von TSMC an

Der Beschuldigte soll den Ermittlungen zufolge zwischen 2023 und 2024 gemeinsam mit einem Komplizen aus Hongkong die Gründung eines Unternehmens zur Halbleiteranalyse in China vorbereitet haben. In diesem Zusammenhang soll er 21 Dokumente mit technischen Informationen von TSMC kopiert haben. TSMC ist der weltweit größte Auftragsfertiger von Halbleitern und beliefert unter anderem Apple und Nvidia.