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Front ohne Soldaten: Die Kampfroboter der Ukraine

Digital
17.07.2026 05:00
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Wie wehrt sich ein 40-Millionen-Staat gegen den Invasionsversuch eines Landes mit mehr als 140 Millionen Einwohnern? In der Ukraine, die sich seit über vier Jahren einen erbitterten Abwehrkampf mit Putins Armee liefert, scheint man eine Antwort auf diese Frage gefunden zu haben – und setzt, um die eigenen Soldaten zu schonen, immer stärker auf Kampfroboter.

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In einem neuen Video der ukrainischen Streitkräfte ist ein erstaunlicher, in der Militärgeschichte nie dagewesener Vorgang zu sehen: Ein Drohnenboot, wie sie oftmals für Sprengstoffattacken auf russische Schiffe im Schwarzen Meer verwendet werden, fährt im Schutz der Dunkelheit an einen Strand auf der umkämpften Kinburn-Halbinsel vor den Toren der Großstadt Mykolajiw. Doch das Drohnenboot detoniert nicht, sondern liefert eine tödliche Fracht ab: Am Ufer klappt eine Rampe herunter und ein mit einem schweren MG bewaffneter Kampfroboter rollt über den Strand ins nahe Gebüsch. Wenig später liefert er sich ein Feuergefecht mit russischen Soldaten – ohne dass auch nur ein einziger ukrainischer Soldat sich in die Gefahrenzone begeben musste.

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