Front ohne Soldaten: Die Kampfroboter der Ukraine

In einem neuen Video der ukrainischen Streitkräfte ist ein erstaunlicher, in der Militärgeschichte nie dagewesener Vorgang zu sehen: Ein Drohnenboot, wie sie oftmals für Sprengstoffattacken auf russische Schiffe im Schwarzen Meer verwendet werden, fährt im Schutz der Dunkelheit an einen Strand auf der umkämpften Kinburn-Halbinsel vor den Toren der Großstadt Mykolajiw. Doch das Drohnenboot detoniert nicht, sondern liefert eine tödliche Fracht ab: Am Ufer klappt eine Rampe herunter und ein mit einem schweren MG bewaffneter Kampfroboter rollt über den Strand ins nahe Gebüsch. Wenig später liefert er sich ein Feuergefecht mit russischen Soldaten – ohne dass auch nur ein einziger ukrainischer Soldat sich in die Gefahrenzone begeben musste.