Südkoreaner zahlt selbst für die Chance in Kärnten

Transferende im Kärntner Fußball! Bei Regionalligist Velden gab’s eine Verjüngungskur. Massenflucht bei Zweitliga-Absteiger Austria Klagenfurt Weiterhin Chaos bei Spittal in der Kärntner Liga. Die „Krone“ hat den vollen Transfer-Überblick.
Zweitliga-Absteiger Austria Klagenfurt hat gleich 19 Abgänge vorzuweisen, dafür holte man sich für die Regionalliga fünf neue Akteure. Viel erhofft man sich von 1,90 m-Sturmtank Daniel Kalajdzic (der Bruder von ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic!) und Daniel Owusu, der bei Red Bull Salzburg ausgebildet wurde. „Wir haben gut aufgerüstet, Ziel ist natürlich der Aufstieg“, sagt Mäzen Helmut Kaltenegger.
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