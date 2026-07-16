Südkoreaner zahlt selbst für die Chance in Kärnten

Zweitliga-Absteiger Austria Klagenfurt hat gleich 19 Abgänge vorzuweisen, dafür holte man sich für die Regionalliga fünf neue Akteure. Viel erhofft man sich von 1,90 m-Sturmtank Daniel Kalajdzic (der Bruder von ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic!) und Daniel Owusu, der bei Red Bull Salzburg ausgebildet wurde. „Wir haben gut aufgerüstet, Ziel ist natürlich der Aufstieg“, sagt Mäzen Helmut Kaltenegger.