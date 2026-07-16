Warum DJIs Avinox die E-Bike-Welt verändert

Die „Radkrone“ teste den neuen Hochleistungsantrieb und selten hat ein Motor einen derart bleibenden Eindruck hinterlassen. Lesen Sie den detaillierten Bericht:
Es gibt Momente, in denen sich eine ganze Branche verändert. Vor gut zehn Jahren läutete Bosch mit der Performance Line das moderne E-Mountainbike-Zeitalter ein. Nun könnte erneut ein solcher Wendepunkt bevorstehen. Diesmal kommt die Innovation aber nicht aus Deutschland, sondern aus China.
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