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Die „Radkrone“ testet

Warum DJIs Avinox die E-Bike-Welt verändert

Radkrone
16.07.2026 14:04
Wir testeten den neuen Avinox M2S Antrieb auf Forstwegen und Singletrails.
Wir testeten den neuen Avinox M2S Antrieb auf Forstwegen und Singletrails.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Die „Radkrone“ teste den neuen Hochleistungsantrieb und selten hat ein Motor einen derart bleibenden Eindruck hinterlassen. Lesen Sie den detaillierten Bericht:

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Es gibt Momente, in denen sich eine ganze Branche verändert. Vor gut zehn Jahren läutete Bosch mit der Performance Line das moderne E-Mountainbike-Zeitalter ein. Nun könnte erneut ein solcher Wendepunkt bevorstehen. Diesmal kommt die Innovation aber nicht aus Deutschland, sondern aus China.

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