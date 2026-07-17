Gewitter-Alarm! Turbulenter Freitag steht bevor

Starkregen, Hagel und Sturmböen

Am Freitag selbst zeigt sich Österreich zweigeteilt: Im Westen ziehen bereits am Morgen Regenschauer und Gewitter durch, im Flachland und Süden scheint zunächst noch die Sonne. Doch ab Mittag nehmen die Quellwolken zu und die Gewitter breiten sich aus. Lokal kann es heftig werden – mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Örtlich sind 30 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich, dazu Böen von bis zu 90 km/h.