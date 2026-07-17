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34 Grad, dann kracht‘s

Gewitter-Alarm! Turbulenter Freitag steht bevor

Österreich
17.07.2026 05:00
Österreich steht ein Wettertag mit Hitze und teils heftigen Unwettern bevor. (Symbolbild)
Österreich steht ein Wettertag mit Hitze und teils heftigen Unwettern bevor. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com – chalabala.cz)
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Von krone.at

Der Freitag startet noch einmal mit sommerlicher Wärme, doch am Himmel braut sich bereits einiges zusammen. Während im Osten Österreichs zunächst die Sonne strahlt und die Temperaturen auf bis zu 34 Grad steigen, zieht von Westen her eine brisante Wetterlage auf. Schwül-warme Luft sorgt im Tagesverlauf für kräftige, teils unwetterartige Gewitter.

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Schon die Nacht auf Freitag bringt erste Vorboten: Von Westen her werden Schauer und Gewitter häufiger, vor allem über dem Bergland und teilweise im nördlichen Alpenvorland. Im Osten bleibt es zunächst ruhiger, die Temperaturen sinken auf 11 bis 21 Grad.

Starkregen, Hagel und Sturmböen
Am Freitag selbst zeigt sich Österreich zweigeteilt: Im Westen ziehen bereits am Morgen Regenschauer und Gewitter durch, im Flachland und Süden scheint zunächst noch die Sonne. Doch ab Mittag nehmen die Quellwolken zu und die Gewitter breiten sich aus. Lokal kann es heftig werden – mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Örtlich sind 30 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich, dazu Böen von bis zu 90 km/h.

Richtiges Verhalten bei Gewittern:

  • Rechtzeitig Schutz in einem festen Gebäude oder einem geschlossenen Auto suchen.
  • Offene Flächen, Berggipfel, Gewässer sowie einzelne Bäume und Waldränder meiden.
  • Wenn kein Schutz mehr möglich ist: Abstand zu Bäumen, Masten, Zäunen und anderen hohen Objekten halten.

Doch bevor die Gewitter loslegen, zeigt der Sommer noch einmal seine ganze Kraft: Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 34 Grad, am heißesten wird es im Osten. Mit den Gewittern kühlt es anschließend deutlich ab.

Wochenende mit Sonne und Schauern
Auch am Samstag bleibt das Wetter wechselhaft: Sonne und Wolken wechseln sich ab, dazu kommen einzelne Regenschauer und im Südosten noch Gewitter. Der Osten darf sich über längere, sonnige Phasen freuen. Die Temperaturen erreichen 22 bis 30 Grad.

Der Sonntag beginnt vielerorts freundlich, ehe eine Störung aus Nordwesten aufzieht. Danach breiten sich Regen und einzelne Gewitter aus – der Sommer legt kurz eine Pause ein.

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