Vier-Tage-Woche: Nur die Jungfriseurin darf nicht

Die Vier-Tage-Woche ist bei Arbeitgebern und -nehmern oftmals beliebt. Im Salon eines Oberkärntner Friseurs kommt ein Lehrlingsmädchen dadurch aber nicht auf seine Wochenstunden. Die Jugendliche darf nämlich samstags nur bis zu Mittag arbeiten. Der Unternehmer sieht darin ein Beispiel für überbordende Bürokratie.