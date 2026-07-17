Die Krokodilstränen eines schamlosen Betrügers

Auch Nahestehende wurden betrogen

Vor Gericht gab sich der Mann zerknirscht. Immer wieder sprach er von seiner Zeit als Fußballtrainer, seine Stimme stockte, er rang um Worte, kämpfte sichtbar mit den Tränen. Richterin Verena Wackerle ließ sich davon nicht blenden, konterte aber differenziert: „Sie sind nicht nur schlecht.“ Auch eine Schweizer Zeugin sagte aus. Sie beschrieb den Angeklagten als einfühlsamen Menschen und gestand, ihm wiederholt Geld für angebliche Operationen gegeben zu haben. „Sie war für mich wie eine große Schwester“, erklärte der 41-Jährige dazu – ausgenommen hat er sie dennoch.