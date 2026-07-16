Achtfachjackpot: Warum kein Rekordgewinn wartet

Warum das so ist, erklärt Günter Engelhart von den Österreichischen Lotterien auf „Krone“-Anfrage: „Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens ist dieser erste Siebenfachjackpot ,durch die Decke gegangen‘, wie man so schön sagt, der hat alle unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Und dann waren die Rahmenbedingungen etwas andere: Es gab damals noch keine Bonus-Ziehungen, das heißt, es gab nur zwei Ziehungen pro Woche, jetzt sind es jede zweite Woche drei Ziehungen pro Woche.“