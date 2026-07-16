Achtfachjackpot: Warum kein Rekordgewinn wartet

Just im Jubiläumsjahr der Österreichischen Lotterien geht es erstmals in der Geschichte von „6 aus 45“ um einen Achtfachjackpot. Warum es trotzdem für einen Solo-Sechser keinen Rekordgewinn gibt, lesen Sie hier.
Bei der Ziehung am Mittwoch hatte es erneut keinen Sechser gegeben – nun geht es erstmals um einen Achtfachjackpot, der am kommenden Sonntag ausgespielt wird. Dabei wird es ersten Hochrechnungen zufolge um rund 12 Millionen Euro gehen.
Zwar haben die Lottospieler den insgesamt neunten Siebenfachjackpot mit 6,7 Millionen Tipps in Angriff genommen, der richtige mit der Kombination 4, 14, 27, 32, 38 und 45 war jedoch nicht dabei.
Rekord-Gewinn bei Siebenfachjackpot
Nun würde man meinen, beim Rekord-Jackpot wartet auch der höchste Gewinn aller Zeiten – doch falsch gedacht. Der wurde nämlich als Siebenfachjackpot am 21. November 2018 ausgeschüttet. Ein Gewinner oder eine Gewinnerin aus Niederösterreich durfte sich damals über fast 15 Millionen Euro freuen.
Warum das so ist, erklärt Günter Engelhart von den Österreichischen Lotterien auf „Krone“-Anfrage: „Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens ist dieser erste Siebenfachjackpot ,durch die Decke gegangen‘, wie man so schön sagt, der hat alle unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Und dann waren die Rahmenbedingungen etwas andere: Es gab damals noch keine Bonus-Ziehungen, das heißt, es gab nur zwei Ziehungen pro Woche, jetzt sind es jede zweite Woche drei Ziehungen pro Woche.“
Diese Änderung der Ziehungsfrequenz wirke sich natürlich auf das Tippaufkommen – und damit auf die Sechser-Gewinnsumme in den einzelnen Runden aus: „Früher (Sonntag-Mittwoch-Rhythmus) hätte es vier Wochen gebraucht bis zum Achtfachjackpot, heute braucht es aufgrund der Freitag-Bonusziehungen nur drei Wochen. Und in kürzeren Runden ist das Tippaufkommen pro Runde natürlich etwas geringer.“
Tippen auch im Urlaub
Möglicherweise spielt auch die Urlaubszeit eine Rolle – obwohl dank App und Online-Plattform nun auch einfach aus den Ferien die Tipps abgegeben werden können. Die meisten Sechser wurden übrigens in Niederösterreich getippt, hier leben auch die meisten Lotto-Millionäre. Denn nicht immer darf sich ein Gewinner alleine über die sechs Richtigen freuen, wenn es mehrere Spieler schaffen, dann wird geteilt.
Die häufigsten Zahlen, die jemals gezogen wurden, sind laut der Statistik der Lotterien: 3, 5, 17, 27, 42 und 43. Vielleicht beschert ja genau diese Kombination am Sonntag jemandem das große Glück.
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