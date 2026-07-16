Russland klagt über „ukrainischen Terror“

Die Krim soll isoliert werden

Neben den Schiffen nehmen die ukrainischen Drohnen die symbolträchtige Krim ins Visier und greifen dort Tanklastwagen wie auch Energieinfrastruktur an. Die Folgen sind ein immenser Kraftstoffmangel, Probleme mit der Stromversorgung und eine geplatzte Urlaubssaison auf der annektierten Halbinsel. Diese Attacken wie auch die Angriffe auf Raffinerien tief in Russland, die landesweit zu Benzinknappheit geführt haben, sollen Putin in seinem Eroberungskrieg als unfähig hinstellen. Angesichts der ruhenden Friedensgespräche will man den Krieg beenden, indem er zum Aggressor nach Hause gebracht wird. Die Ukraine hat sogar einen Slogan für diese Strategie entwickelt: „Moskau wird durch die Krim fallen.“