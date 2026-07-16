Mieter müssen für Einsatz von Trockengerät zahlen

Von Schimmel über desolate Fenster bis hin zu einer kaputten Eingangstür ist das Haus im Salzburger Stadtteil Parsch bereits wegen Mängeln bekannt. Der Bauträger streitet diese ab und spricht bei den Trocknern von „präventiven Maßnahmen“. Die Kosten bleiben dennoch bei den Bewohnern hängen.