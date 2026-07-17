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Der wahre Luxus: Zeit zu zweit

Reisen & Urlaub
17.07.2026 00:01
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Nur Wir Zwei – Manchmal ist der größte Luxus nicht eine Reise an einen neuen Ort. Sondern die ...
Nur Wir Zwei – Manchmal ist der größte Luxus nicht eine Reise an einen neuen Ort. Sondern die Zeit, die ihr euch endlich füreinander nehmt.(Bild: Hotel Marina)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Nur Wir Zwei ist ein sorgfältig gestaltetes fünftägiges Erlebnis für Paare, die exzellente Kulinarik, authentische regionale Erlebnisse und den einfachen Genuss eines entschleunigten Lebens am Meer schätzen.

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In einer Zeit, in der Termine, Verpflichtungen und To-do-Listen den Alltag bestimmen, ist wahrer Luxus etwas ganz Einfaches geworden: gemeinsame Zeit. Zeit, in der man wirklich präsent ist. Füreinander.

Aus genau diesem Gedanken heraus hat das Hotel Marina Izola das neue Arrangement Nur wir zwei entwickelt – ein fünftägiges Erlebnis für Paare, das mediterrane Lebensfreude, exzellente Kulinarik, Erholung und authentische Entdeckungen zu einer besonderen Auszeit verbindet.

Denn manche Reisen sind nicht dafür gemacht, möglichst viel zu sehen. Sondern dafür, sich wieder bewusst füreinander Zeit zu nehmen.

Manchmal ist der größte Luxus nicht, an einen neuen Ort zu reisen. Sondern sich endlich Zeit ...
Manchmal ist der größte Luxus nicht, an einen neuen Ort zu reisen. Sondern sich endlich Zeit füreinander zu nehmen.(Bild: Hotel Marina)

Wo das Mittelmeer den Takt vorgibt
Izola zählt zu den charmantesten Küstenorten Sloweniens. Enge Gassen, venezianische Architektur, der historische Fischerhafen und die lebendige Marina verleihen der kleinen Stadt ihren unverwechselbaren Charakter.

Beginnen Sie den Tag ganz entspannt und lassen Sie den Tag in seinem eigenen Rhythmus verlaufen.
Beginnen Sie den Tag ganz entspannt und lassen Sie den Tag in seinem eigenen Rhythmus verlaufen.(Bild: Hotel Marina)

Mitten in diesem mediterranen Ambiente liegt das Hotel Marina – direkt am Meer und nur wenige Schritte von der historischen Altstadt entfernt. Hier beginnt jeder Tag entspannt: mit Blick auf die Adria, einem ausgiebigen Frühstück und dem Gefühl, dass heute nichts wichtiger ist als der gemeinsame Moment. Vier Übernachtungen in einem Superior-Zimmer mit Meerblick bilden den perfekten Rahmen für eine Auszeit, bei der jeder Sonnenuntergang zum Erlebnis wird.

Kulinarik, die verbindet
Die schönsten Gespräche entstehen oft bei gutem Essen. Deshalb spielt die Kulinarik im Arrangement „Nur wir zwei“ eine zentrale Rolle.

An drei Abenden genießen Gäste ein exklusives Vier-Gänge-Gourmetmenü mit sorgfältig abgestimmter Weinbegleitung. Saisonale Zutaten, regionale Produzenten und die Aromen Slowenisch-Istriens treffen dabei auf moderne Kochkunst.

Im Hotel Marina ist jede Mahlzeit ein Erlebnis für sich.
Im Hotel Marina ist jede Mahlzeit ein Erlebnis für sich.(Bild: Hotel Marina)

Ein weiterer Höhepunkt ist der kulinarische Spaziergang durch Izola. Mehrere Genussstationen laden dazu ein, regionale Spezialitäten, ausgezeichnete Weine und Geschichten kennenzulernen, die nur Einheimische erzählen können.

Izola entdecken – ganz persönlich
Jede Stadt hat ihre verborgenen Seiten. In Izola werden sie bei einer privaten Stadtführung lebendig. Gemeinsam mit einem lokalen Guide entdecken Gäste verwinkelte Gassen, venezianische Paläste, den historischen Hafen und versteckte Plätze abseits der bekannten Wege.

Hinter der Marina verbirgt sich eine Stadt voller Geschichte, mediterranem Charme und ...
Hinter der Marina verbirgt sich eine Stadt voller Geschichte, mediterranem Charme und faszinierenden Geschichten.(Bild: Hotel Marina)

Aus einer klassischen Führung werden persönliche Geschichten – und aus Sehenswürdigkeiten Erinnerungen, die bleiben.

Zeit zum Durchatmen
Zwischen den gemeinsamen Erlebnissen bleibt genügend Raum für das Wesentliche: Ruhe. Das Arrangement beinhaltet ein 150-minütiges privates Harmony SPA-Erlebnis, bei dem Stille, Wärme und Entspannung den Alltag vergessen lassen. Keine Termine. Kein Telefon. Keine Unterbrechungen. Nur Sie beide.

Schalten Sie vom Alltag ab, entschleunigen Sie und genießen Sie gemeinsam Momente vollkommener ...
Schalten Sie vom Alltag ab, entschleunigen Sie und genießen Sie gemeinsam Momente vollkommener Entspannung.(Bild: Hotel Marina)

Mehr als ein Urlaub
Nur wir zwei“ ist bewusst kein dicht gefülltes Reiseprogramm. Es schafft vielmehr den Rahmen für jene Augenblicke, die sich nicht planen lassen: der erste Kaffee auf dem Balkon, ein Bad in der Adria, ein Spaziergang entlang der Marina, ein Glas Wein bei Sonnenuntergang oder ein Gespräch, das einfach nicht enden soll. Es sind genau diese kleinen Momente, aus denen die schönsten Erinnerungen entstehen.

Ein Morgenkaffee mit Blick aufs Meer, ein gemeinsames Glas Wein bei Sonnenuntergang, ein ...
Ein Morgenkaffee mit Blick aufs Meer, ein gemeinsames Glas Wein bei Sonnenuntergang, ein gemütlicher Spaziergang durch die Altstadt – mediterrane Momente für die Ewigkeit.(Bild: Hotel Marina/ Jaka Ivančič)

„Nur wir zwei“

Das fünftägige Angebot umfasst:

  • vier Übernachtungen im Superior-Zimmer mit Meerblick
  • reichhaltiges Frühstücksbuffet
  • drei Vier-Gänge-Gourmetmenüs inklusive Weinbegleitung
  • kulinarischen Spaziergang durch Izola
  • private Stadtführung
  • 150 Minuten privates Harmony SPA
  • Shuttleservice zum Argo-Parkplatz
  • kostenloses WLAN
  • Late Check-out nach Verfügbarkeit

 

Fünf Tage. Nur Sie beide.

Für Ihre gemeinsame Zeit sorgen Sie selbst. Um alles andere kümmert sich das Hotel Marina Izola.

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