Der wahre Luxus: Zeit zu zweit

Nur Wir Zwei ist ein sorgfältig gestaltetes fünftägiges Erlebnis für Paare, die exzellente Kulinarik, authentische regionale Erlebnisse und den einfachen Genuss eines entschleunigten Lebens am Meer schätzen.
In einer Zeit, in der Termine, Verpflichtungen und To-do-Listen den Alltag bestimmen, ist wahrer Luxus etwas ganz Einfaches geworden: gemeinsame Zeit. Zeit, in der man wirklich präsent ist. Füreinander.
Aus genau diesem Gedanken heraus hat das Hotel Marina Izola das neue Arrangement „Nur wir zwei“ entwickelt – ein fünftägiges Erlebnis für Paare, das mediterrane Lebensfreude, exzellente Kulinarik, Erholung und authentische Entdeckungen zu einer besonderen Auszeit verbindet.
Denn manche Reisen sind nicht dafür gemacht, möglichst viel zu sehen. Sondern dafür, sich wieder bewusst füreinander Zeit zu nehmen.
Wo das Mittelmeer den Takt vorgibt
Izola zählt zu den charmantesten Küstenorten Sloweniens. Enge Gassen, venezianische Architektur, der historische Fischerhafen und die lebendige Marina verleihen der kleinen Stadt ihren unverwechselbaren Charakter.
Mitten in diesem mediterranen Ambiente liegt das Hotel Marina – direkt am Meer und nur wenige Schritte von der historischen Altstadt entfernt. Hier beginnt jeder Tag entspannt: mit Blick auf die Adria, einem ausgiebigen Frühstück und dem Gefühl, dass heute nichts wichtiger ist als der gemeinsame Moment. Vier Übernachtungen in einem Superior-Zimmer mit Meerblick bilden den perfekten Rahmen für eine Auszeit, bei der jeder Sonnenuntergang zum Erlebnis wird.
Kulinarik, die verbindet
Die schönsten Gespräche entstehen oft bei gutem Essen. Deshalb spielt die Kulinarik im Arrangement „Nur wir zwei“ eine zentrale Rolle.
An drei Abenden genießen Gäste ein exklusives Vier-Gänge-Gourmetmenü mit sorgfältig abgestimmter Weinbegleitung. Saisonale Zutaten, regionale Produzenten und die Aromen Slowenisch-Istriens treffen dabei auf moderne Kochkunst.
Ein weiterer Höhepunkt ist der kulinarische Spaziergang durch Izola. Mehrere Genussstationen laden dazu ein, regionale Spezialitäten, ausgezeichnete Weine und Geschichten kennenzulernen, die nur Einheimische erzählen können.
Izola entdecken – ganz persönlich
Jede Stadt hat ihre verborgenen Seiten. In Izola werden sie bei einer privaten Stadtführung lebendig. Gemeinsam mit einem lokalen Guide entdecken Gäste verwinkelte Gassen, venezianische Paläste, den historischen Hafen und versteckte Plätze abseits der bekannten Wege.
Aus einer klassischen Führung werden persönliche Geschichten – und aus Sehenswürdigkeiten Erinnerungen, die bleiben.
Zeit zum Durchatmen
Zwischen den gemeinsamen Erlebnissen bleibt genügend Raum für das Wesentliche: Ruhe. Das Arrangement beinhaltet ein 150-minütiges privates Harmony SPA-Erlebnis, bei dem Stille, Wärme und Entspannung den Alltag vergessen lassen. Keine Termine. Kein Telefon. Keine Unterbrechungen. Nur Sie beide.
Mehr als ein Urlaub
„Nur wir zwei“ ist bewusst kein dicht gefülltes Reiseprogramm. Es schafft vielmehr den Rahmen für jene Augenblicke, die sich nicht planen lassen: der erste Kaffee auf dem Balkon, ein Bad in der Adria, ein Spaziergang entlang der Marina, ein Glas Wein bei Sonnenuntergang oder ein Gespräch, das einfach nicht enden soll. Es sind genau diese kleinen Momente, aus denen die schönsten Erinnerungen entstehen.
Das fünftägige Angebot umfasst:
Fünf Tage. Nur Sie beide.
Für Ihre gemeinsame Zeit sorgen Sie selbst. Um alles andere kümmert sich das Hotel Marina Izola.