Trump wirft China Diebstahl von US-Wählerdaten vor

Kongresswahlen im November

Selbst führende Republikanerinnen und Republikaner rieten Trump, sich auf die anstehenden Wahlen zu konzentrieren, statt die Abstimmung von 2020 neu aufzurollen. Die Rede fiel in den beginnenden Wahlkampf für die Kongresswahlen im November 2026. Trump drängt seine Partei derzeit dazu, ein Gesetz zu verabschieden, das einen Lichtbildausweis und den Nachweis der US-Staatsbürgerschaft bei Wahlen vorschreibt. Damit hat er erst vor wenigen Wochen eine Niederlage vor Gericht kassiert. Wer in den Vereinigten Staaten wählen will, muss sich aktiv registrieren. Das geht je nach US-Bundesstaat beispielsweise online über eine Staatswebsite, persönlich am Wahltag direkt im Wahllokal oder über eine Registrierung bei der Führerscheinstelle.