Messi winkt beim Ballon d‘Or historische Premiere

Argumente dafür hätte der Profi von Inter Miami aus der Major League Soccer – zumindest, wenn man die Weltmeisterschaft betrachtet. Der Offensivkünstler ist erneut der ganz große Unterschiedsspieler bei seiner Nationalmannschaft. Messi hat schon acht Tore erzielt und führt damit gemeinsam mit Frankreichs Kylian Mbappe die WM-Liste an. Fast jeder Angriff der Argentinier läuft über Messi, der beim 2:1 im Halbfinale gegen England beide Treffer vorbereitete.