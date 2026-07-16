Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Conference League

Rapids erstes Pflichtspiel findet in Andorra statt

Fußball National
16.07.2026 21:16
Gute Laune bei Rapid – auch am 23. Juli in Andorra?
Gute Laune bei Rapid – auch am 23. Juli in Andorra?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die erste Dienstreise der neuen Saison führt Rapid nach Andorra. Santa Coloma setzte sich im Erstrundenduell der Qualifikation zur Conference League gegen Penybont aus Wales deutlich mit 4:0 im Gesamtscore durch.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach einem 1:0-Auswärtssieg legte Santa Coloma im Estadi Nacional in Andorra la Vella ein 3:0 (1:0) nach. Die Gäste spielten nach einer Gelb-Roten Karte ab der 33. Minute zu zehnt.

Lesen Sie auch:
Vor mehr als 6000 Fans durfte Rapid gegen Panathinaikos jubeln!
Highlights im Video
Rapid bezwingt Panathinaikos im vorletzten Test
16.07.2026
Sport Tv Logo
Neo-Stürmer traf
Zweites Spiel, erstes Tor! So jubelte Rapids Neuer
13.07.2026

Nach dem Auswärtsspiel am 23. Juli folgt am Mittwoch, 29. Juli, in Wien das Rückspiel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
16.07.2026 21:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
156.845 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
136.035 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
116.981 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1522 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
793 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Kolumnen
NEOS: Wo unbequeme Meinungen keinen Platz haben
761 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger übernahm – und schlug Matthias Strolz die Tür vor der Nase zu.
Mehr Fußball National
Conference League
Rapids erstes Pflichtspiel findet in Andorra statt
Sport Tv Logo
Transfer-Update
Sportchef Parensen: „Sturm zieht weiter extrem!“
Obwohl er erst 20 ist
Ried-Zugang traf schon gegen Barcelona und Monaco
Highlights im Video
Rapid bezwingt Panathinaikos im vorletzten Test
Am 23. Juli
Austria bestreitet Europacup-Auftakt in Lettland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf