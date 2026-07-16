Entsorger fordern Cashback für Lithium-Akkus

Höhere Sammelquote zu erwarten

Mit einem Cashback-System, bei dem Konsumentinnen und Konsumenten je nach Batterie zwischen 50 Cent und 50 Euro erhalten würden, könnte die Sammelquote deutlich angehoben werden – sie liegt derzeit bei 53 Prozent und muss laut EU-Vorgaben bis 2030 auf 73 Prozent steigen. Darüber hinaus ließen sich nach Angaben des VOEB binnen fünf Jahren Brandschäden von rund 480 Millionen Euro verhindern.