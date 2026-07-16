Teufel fährt mit: „Das macht Mercedes angreifbar“

Kimi Antonellis WM-Vorsprung in der Formel 1 schmolz in den letzten Wochen dahin. Schuld daran ist der Defektteufel, der sich heuer hartnäckig in den Mercedes-Boliden eingenistet hat. Warum jetzt ausgerechnet ein Ex-Silberpfeil gefährlich wird, weiß Christian Klien.
Drei Rennen und ein Sprint – nur 23 von 83 möglichen Punkten. Diese Ausbeute von Kimi Antonelli seit seinem glorreichen Sieg in Monte Carlo sollte bei den Silberpfeilen alle Alarmglocken schrillen lassen. „Die Standfestigkeit ist heuer ein Problem. Das macht Mercedes angreifbar“, weiß Österreichs bislang letzter F1-Pilot Christian Klien.
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