Wütender Wassersportler rastete wegen Verbot aus

„Der Badegast, offensichtlich ein Einheimischer, ist voll aufgegangen und hat herumgebrüllt, sodass wir sogar die Polizei gerufen haben. Es ist sehr schade, wenn eine Situation dermaßen ausartet“, ist Christina Hainzl, Inhaberin und Wirtin der Jausenstation am Offensee in vierter Generation, enttäuscht. Bewaffnet mit einem Info-Blatt, hatte sie einen Stand-up-Paddler darauf hingewiesen, dass sein Brett am Offensee verboten ist – was diesen zur Weißglut brachte.