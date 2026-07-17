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Wütender Wassersportler rastete wegen Verbot aus

Oberösterreich
17.07.2026 05:00
Wasserfahrzeuge und größere Schwimmhilfen sind an einigen Seen, wie auch dem Offensee verboten.
Wasserfahrzeuge und größere Schwimmhilfen sind an einigen Seen, wie auch dem Offensee verboten.(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Einheimischer Badegast geriet in Rage, als er auf geltendes Verbot aufmerksam gemacht wurde. Dabei geht es darum, die Seen zu schützen. Denn sind die Gewässer einmal befallen, gibt es kein Zurück mehr. Eine invasive Art breitet sich rasend schnell aus, erstickt alles andere Leben und ruiniert auch den Badespaß.

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„Der Badegast, offensichtlich ein Einheimischer, ist voll aufgegangen und hat herumgebrüllt, sodass wir sogar die Polizei gerufen haben. Es ist sehr schade, wenn eine Situation dermaßen ausartet“, ist Christina Hainzl, Inhaberin und Wirtin der Jausenstation am Offensee in vierter Generation, enttäuscht. Bewaffnet mit einem Info-Blatt, hatte sie einen Stand-up-Paddler darauf hingewiesen, dass sein Brett am Offensee verboten ist – was diesen zur Weißglut brachte.

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