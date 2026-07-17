5×2 Tickets fürs Brandschutz Event des Jahres!

Gewinnen Sie 5x2 Tickets für das Brandschutzkraft Praxisforum am 8. Oktober 2026 in Kufstein. Freuen Sie sich auf Top-Experten, praxisnahes Fachwissen, spannende Vorträge und wertvolles Networking. Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück dabei sein!
Das Thema Brandschutz ist aktueller denn je. Am World Fire Safe Day, dem 8. Oktober 2026, wird Kufstein zum Treffpunkt für alle, die Verantwortung für Sicherheit tragen. Beim Brandschutzkraft Praxisforum erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm mit praxisnahen Vorträgen, rechtlich fundiertem Expertenwissen und wertvollen Impulsen für den Berufsalltag.
Freuen Sie sich unter anderem auf EU-Bau-Sachverständigen Günther Nussbaum (bekannt aus ATV Pfusch am Bau) sowie zahlreiche Fachreferenten aus unterschiedlichen Bereichen. Insgesamt stehen 420 Minuten Fachprogramm, spannende Einblicke, Networking mit Entscheidern und die Möglichkeit zur Verlängerung des Brandschutzpasses vor Ort (um € 350) auf dem Programm. Alle Informationen zum Event finden Sie HIER.
Jetzt mitspielen und gewinnen
Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil und sichern Sie sich mit etwas Glück 2 Tickets im Wert von jeweils € 59 für das Brandschutzkraft Praxisforum. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 24. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Einfach Daten ausfüllen und mit etwas Glück dürfen Sie sich über den Gewinn freuen!