Die Pleiten des Friedrich Merz

Friedrich Merz war ein objektiv erfolgreicher Mann, er hatte es zu einem Millionenvermögen gebracht, war rundum angesehen, flog sogar sein eigenes Flugzeug – und war trotzdem unzufrieden. Denn seinen Lebenstraum hatte er nicht erreicht. Eine gewisse Angela Merkel, eine unscheinbar wirkende Frau aus dem Osten, bekannt als Kohls Mädchen, hatte ihm, dem knapp Zwei-Meter-Mann, vor mehr als 20 Jahren die Kanzlerschaft weggeschnappt. Eine Schlappe, die er irgendwann versuchen würde, auszumerzen.