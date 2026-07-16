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Machtwechsel in London

Burnham soll am Montag zum Premier ernannt werden

Außenpolitik
16.07.2026 22:41
Bereits mit 14 Jahren trat Burnham während des Bergarbeiterstreiks 1984/1985 in die ...
Bereits mit 14 Jahren trat Burnham während des Bergarbeiterstreiks 1984/1985 in die Labour-Partei ein.(Bild: AP/Alastair Grant)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der frühere Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, soll am Freitag den scheidenden britischen Premierminister Keir Starmer an der Spitze der Labour-Partei ablösen.

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Der 56-Jährige dürfte dann am kommenden Montag von König Charles III. zum neuen Premierminister ernannt werden. Burnham wäre somit der siebente Regierungschef Großbritanniens in zehn Jahren. Er hatte sich in den vergangenen Tagen eine breite Mehrheit der Labour-Abgeordneten gesichert.

Keir Starmer
Keir Starmer(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Angesichts miserabler Umfragewerte und einer schweren Schlappe von Labour bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai hatte Starmer am 22. Juni seinen Rücktritt angekündigt.

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