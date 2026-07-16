Burnham soll am Montag zum Premier ernannt werden

Der bei den Briten beliebte Burnham ist ein Hoffnungsträger für die sozialdemokratische Labour-Partei: Seine Parteigenossen wünschen sich, dass er Wählerstimmen von der rechtspopulistischen Partei Reform UK zurückholen kann. In Großbritannien ist das Amt des Premierministers traditionell an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt.