Burnham soll am Montag zum Premier ernannt werden

Der frühere Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, soll am Freitag den scheidenden britischen Premierminister Keir Starmer an der Spitze der Labour-Partei ablösen.
Der 56-Jährige dürfte dann am kommenden Montag von König Charles III. zum neuen Premierminister ernannt werden. Burnham wäre somit der siebente Regierungschef Großbritanniens in zehn Jahren. Er hatte sich in den vergangenen Tagen eine breite Mehrheit der Labour-Abgeordneten gesichert.
Angesichts miserabler Umfragewerte und einer schweren Schlappe von Labour bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai hatte Starmer am 22. Juni seinen Rücktritt angekündigt.
Der bei den Briten beliebte Burnham ist ein Hoffnungsträger für die sozialdemokratische Labour-Partei: Seine Parteigenossen wünschen sich, dass er Wählerstimmen von der rechtspopulistischen Partei Reform UK zurückholen kann. In Großbritannien ist das Amt des Premierministers traditionell an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt.
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