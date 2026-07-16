Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien

Wasser reichte Nachtschwärmern teils bis zu den Knien

Anschließend sank der Meeresspiegel plötzlich um rund 60 Zentimeter unter den Normalwert ab. Im seichten Stadthafen ganz innen in der Bucht lagen deshalb die Boote schlagartig auf Grund. „Die Touristen, die dieses Phänomen wohl zum ersten Mal erlebten, waren am meisten überrascht. Manchen reichte das Wasser bis zu den Knien, und sie rannten vor den Fluten davon. Bei Ebbe berührten die Boote schließlich den Meeresgrund. Mitten im Sommer war das sicherlich ein sehr interessantes Schauspiel“, berichtete ein Einwohner des Städtchens gegenüber „Dalmacija Danas“.