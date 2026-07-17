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Causa Asbest: Gesperrte Steinbrüche bald offen?

Burgenland
17.07.2026 05:00
Vier Steinbrüche wurden zu Jahresbeginn gesperrt.
Vier Steinbrüche wurden zu Jahresbeginn gesperrt.(Bild: Christoph Miehl)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Die im Burgenland gesperrten Steinbrüche wollen bald wieder öffnen: In den kommenden Wochen präsentieren die Betreiber mögliche Schutzkonzepte bei den zuständigen Bezirkshauptmannschaften.

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Seit Jahresbeginn sind – wie berichtet - vier Steinbrüche in den Bezirken Oberwart und Oberpullendorf wegen möglicher Asbestbelastung gesperrt. Nun könnten entscheidende Schritte für die Wiederaufnahme des Betriebs bevorstehen.

Arbeitnehmerschutz im Mittelpunkt
Wie die „Krone“ erfuhr, gibt es in den kommenden beiden Wochen Termine bei den Bezirkshauptmannschaften Oberpullendorf und Oberwart. Hauptthema werden dabei mögliche Konzepte für den Arbeitnehmerschutz sein. „Wenn dieser gewährleistet ist, dann ist eine Wiederaufnahme des Betriebs denkbar“, erklärt Oberwarts Bezirkshauptmann Peter Bubik. Je nachdem, wie gut die Konzepte für den Arbeitnehmerschutz seien, desto schneller könne man zu einer Entscheidung kommen. „Wir werden nun mit den Betreibern erörtern, ob und wie es künftig weitergehen kann“, meint Bubik.

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Betreiber halten sich bedeckt
Die Betreiber der Steinbrüche, die sich in der ARGE Naturgestein zusammengeschlossen haben, halten sich vorerst bedeckt. „Wir wollen einmal in Ruhe das Verfahren und die entsprechenden Entscheidungen abwarten“, wird betont.

Inoffiziell heißt es aber, dass die Betreiber optimistisch sind, dass sie die gesperrten Steinbrüche schon bald wieder öffnen können. So würden die gemessenen Werte teilweise sehr deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Beim Arbeitnehmerschutz gebe es entsprechende Konzepte, die zum Großteil bereits umgesetzt seien, ist zu hören.

Zugleich wird neuerlich Kritik an den Messmethoden geübt. Im Raum stehen deshalb Schadenersatzklagen, falls sich die Bescheide vom Dezember 2025 als sachlich nicht gerechtfertigt herausstellen würden.

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