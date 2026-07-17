Causa Asbest: Gesperrte Steinbrüche bald offen?

Arbeitnehmerschutz im Mittelpunkt

Wie die „Krone“ erfuhr, gibt es in den kommenden beiden Wochen Termine bei den Bezirkshauptmannschaften Oberpullendorf und Oberwart. Hauptthema werden dabei mögliche Konzepte für den Arbeitnehmerschutz sein. „Wenn dieser gewährleistet ist, dann ist eine Wiederaufnahme des Betriebs denkbar“, erklärt Oberwarts Bezirkshauptmann Peter Bubik. Je nachdem, wie gut die Konzepte für den Arbeitnehmerschutz seien, desto schneller könne man zu einer Entscheidung kommen. „Wir werden nun mit den Betreibern erörtern, ob und wie es künftig weitergehen kann“, meint Bubik.