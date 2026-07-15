NEOS: Wo unbequeme Meinungen keinen Platz haben

Der Ex-Medienmanager Dengler, ein unbequemer Abgeordneter, hat bei den NEOS nichts mehr verloren, weil er zu oft unbequeme Wahrheiten ausspricht. Wenn er sich dann wie in der Vorwoche in der Nationalrats-Budgetdebatte zu Wort meldet und die in Österreich viel zu hohe Parteienförderung anprangert – dann ist wirklich Schluss.