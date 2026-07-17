Zahl der Motorradunfälle in der Steiermark steigt

Immer mehr Biker verunfallen in der Steiermark. Oft sind Selbstüberschätzung und überhöhte Geschwindigkeiten der Grund dafür. Ein Experte erklärt, warum Motorradfahrer so gefährdet sind und wie man unfallfrei durchs Jahr kommt. Und: Auf welchen steirischen Straßen ist die Gefahr besonders hoch?
Für unzählige Steirer ist eine Ausfahrt mit dem Motorrad ein Gefühl von Freiheit. Viele gehen dabei jedoch an die eigenen Grenzen und auch an die der Maschine. Einer der Hauptgründe, weshalb sich die Zahl der Motorradunfälle in der Steiermark inzwischen seit fünf Jahren im Steigen befindet.
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