Zahl der Motorradunfälle in der Steiermark steigt

Für unzählige Steirer ist eine Ausfahrt mit dem Motorrad ein Gefühl von Freiheit. Viele gehen dabei jedoch an die eigenen Grenzen und auch an die der Maschine. Einer der Hauptgründe, weshalb sich die Zahl der Motorradunfälle in der Steiermark inzwischen seit fünf Jahren im Steigen befindet.