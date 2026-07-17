Naked Cameo: „Wir waren nie cool – das ist okay“

Mitten in einem Altbau im 6. Wiener Bezirk soll ich eine Band namens Naked Cameo treffen. Der Name sagt mir vorab ehrlich gesagt noch nicht allzu viel – dabei kann die österreichische Indie-Rock-Band bereits auf mehr als 40 Millionen Streams und ausverkaufte Shows zurückblicken. Ihr neues Album „Phase to Phase“, das ich mir natürlich im Vorfeld angehört habe, gibt aber schnell einen ersten Einblick: Indie-Rock aus Österreich, mal rau, mal melancholisch, mal mit ganz ruhigen Momenten.

Zur Band gehören Leadsänger Lukas Maletzky, Maria Solberger, die für Synths und Gesang zuständig ist, und Drummer Patrick Pillichshammer. An diesem Tag treffe ich allerdings nur Lukas und Maria. Bevor mein Fotograf – der lässig mit Mitte 60 auf dem Motorrad anreist – und ich das Studio betreten, warten erst einmal mehrere Stockwerke zu Fuß auf uns. Einen Lift gibt es nämlich nicht.

Aus der Puste oben angekommen, öffnet sich ein heller Raum. Es ist gemütlich, unkompliziert und sofort sympathisch. Wir setzen uns zusammen, plaudern los - und schnell wird klar: Auch wenn Naked Cameo später im Gespräch von sich sagen, sie seien „als Band nicht cool“, wirkt genau diese Selbstironie ziemlich lässig. Zwischen Streaming-Frust, Studio-Streit und echten Fans geht es dann auch gleich zur Sache.